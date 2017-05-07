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Asayiş uygulamasına tam bin 500 polis katıldı

Bursa'da kamu düzenini sağlamak ve suçu önlemek amacıyla kent merkezinde 6 ayrı noktada asayiş uygulaması yapıldı.

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Asayiş uygulamasına tam bin 500 polis katıldı

Bursa'da kamu düzenini sağlamak ve suçu önlemek amacıyla kent merkezinde 6 ayrı noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bin 500 polis, merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 6 noktada "yol uygulaması" gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 4 bin 428 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, haklarında arama kararı bulunan 87 kişi gözaltına alındı. Üzerlerinde toplam 10 gram metamfetamin maddesi, 11 gram esrar, 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve kuru sıkı tabanca bulunan kişiler hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan 593 aracın sorgusu sonucu 15 araç trafikten men edilirken, 85 araç hakkında da 29 bin 150 lira cezai işlem yapıldı.

Polis yetkilileri, uygulamaların ve denetlemelerin süreceğini bildirdi.

Etiketler: bursa, asayiş uygulaması, Bursa Emniyet Müdürlüğü, yol uygulaması
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