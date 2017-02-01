  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Asayiş operasyonlarında 40 kişi yakalandı

Aydın'da hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı.

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Asayiş operasyonlarında 40 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde hakkında yakalama kararı bulunan zanlıların tespit ettikleri adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda cinayet, hırsızlık, uyuşturucu, gasp ve yaralama gibi suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Zanlıların arasında 2011 yılında Antalya'da bacanağını öldürmekle suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan V.İ.T. Germencik ilçesinde, tasarlayarak adam öldürme suçundan kesinleşmiş 2 kez müebbet hapis cezası bulunan S.K. de Efeler ilçesinde gözaltına alındı. AA

Etiketler: Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş operasyonları, aydın, cinayet, hırsızlık, uyuşturucu
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