Asansörün halatı koptu, 8. kattan zemine düştü

Ankara'da bir işçi, bakım yaptığı sırada halatın kopması sonucu asansör kabiniyle zemine düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, işçi Hidayet Ç, Etimesgut Şehit Osman Avcı Mahallesi 47. Cadde'deki bir apartmanda asansöre bakım yaparken, kabinin bağlı olduğu halatın kopması sonucu 8. kattan düştü.

Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye çalışanları tarafından ağır yaralı halde çıkarılan Hidayet Ç, ilk müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA