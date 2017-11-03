  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Asansörün halatı koptu, 8. kattan zemine düştü

Asansörün halatı koptu, 8. kattan zemine düştü

Başkent'te bir apartmanda asansöre bakım yapan işçi, halatın kopması sonucu 8. kattan kabinle zemine düşerek ağır yaralandı.

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Asansörün halatı koptu, 8. kattan zemine düştü

Ankara'da bir işçi, bakım yaptığı sırada halatın kopması sonucu asansör kabiniyle zemine düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, işçi Hidayet Ç, Etimesgut Şehit Osman Avcı Mahallesi 47. Cadde'deki bir apartmanda asansöre bakım yaparken, kabinin bağlı olduğu halatın kopması sonucu 8. kattan düştü.

Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye çalışanları tarafından ağır yaralı halde çıkarılan Hidayet Ç, ilk müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, asansör kazası
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