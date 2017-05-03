Arzu Astsubay 'komando brövesi' için zorlu eğitimde

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na katılan ilk kadın kursiyer olan 23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçerek komutanlık tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor.

Zorluluk derecesi nedeniyle gönüllülük esasına göre başvuruların alındığı ve yalnız astsubay ve subaylara açık olan kursu genellikle erkek komando adayları tercih ediyor. Yılda sadece bir kez düzenlenen kursa bu yıl 23 yaşındaki astsubay Arzu Oğuz da katılıyor.

Fiziki ve psikolojik testlerden geçen, onlarca kilogramlık teçhizatıyla kilometrelerce yol yürüyen, en sarp arazileri aşan Oğuz, kursu tamamlaması halinde bunu başaran ilk kadın kursiyer olacak.

Özel Kuvvetler'de görev almak istiyor

Astsubay Oğuz, babasının astsubay olması dolayısıyla askerliğin gururunu küçük yaşta tattığını söyledi.

Kursun zorluğunu lehine çevirmek için elinden geleni yaptığını belirten Oğuz, "Kadın olmamı fiziki ve psikolojik zayıflık görenler oldu. Sonrasında muharip sınıf olmamam sebebiyle bu kursu benim için gereksiz görenler oldu. Bence burada önemli olan kişinin kendi gücünü bilmesi ve yapabileceklerinin farkında olmasıdır." şeklinde konuştu.

Başarılı ve nitelikli bir astsubay olmak istediğine dikkati çeken Oğuz, "Kadın olmam dolayısıyla Özel Kuvvetler timlerinde çalışamayacağımı biliyorum ancak Özel Kuvvetler bünyesinde herhangi bir kadroda görev yapmak istiyorum. Bu nedenle Komando İhtisas Kursunu tamamlayarak hayalime bir adım daha yaklaşacağımı düşünüyorum." dedi. AA