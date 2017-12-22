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Buradasınız : » » Artvin’e hayvan bakım evi yapılıyor

Artvin’e hayvan bakım evi yapılıyor

Bölgeye hem sokak hayvanlarına hem de yabani hayvanlara sahip çıkacak en modern tesis inşaa ediliyor.

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Artvin’de sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için bakım evi yapımına başlandı.

Tesis sayesinde sokak hayvanları bu kışı sıcak yuvalarında geçirecek.

Artvin Belediyesi hem sokak hayvanlarına hem de yabani hayvanlara sahip çıktı.

Çayağzı mahallesinde yapımı devam eden hayvan bakımevi ile sokak hayvanları barındırılacak, yabani hayvanlar da tedavi edilecek.

2018 yılında hizmete girmesi planlanan bakım evinde hayvanların muayenesi ve aşıları yapılacak.

3 milyon liraya mal olacak bakım evinde ameliyathane, yavrulu anne, müşahede ve karantina üniteleri yer alacak.

Bölgeye şuana kadarki en modern hayvan bakım evi yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: hayvan bakım evi, artvin
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