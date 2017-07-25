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Artvin'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Artvin'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Artvinde trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Ahmet Kaplan yönetimindeki 08 K 3028 plakalı kamyon, Borçka-Hopa karayolu Cankurtaran mevkisinde Abdullah Başar idaresindeki 08 EE 046 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Başar ve eşi Elmas Başar ile Seher Çakır hayatını kaybetti.

 

Otomobilde bulunan Osman Başar ve Yüksel Çakır ile kamyon sürücüsü Ahmet Kaplan ise Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Artvin Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Yaralılardan Ahmet Kaplan Artvin Devlet Hastanesine, Osman Başar ve Yüksel Çakır ise Hopa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Borçka-Hopa karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Etiketler: artvin, kaza
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