Artvin'de park halindeki yolcu otobüsleri kundaklandı

Sugören köyündeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 2 farklı turizm firmasına ait 4 otobüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İçinde yolcu bulunmadığı için ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, Hopa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

OIaya ilişkin jandarma ve polis ekiplerince yürütülen ortak çalışma sonucu otobüsleri kundakladıkları şüphesiyle aranan S.Y. ile H.D, otomobille İstanbul'a kaçmaya çalışırken Rize girişinde yakalandı.

Gözaltına alınan S.Y. ile H.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olayın Trabzon'a gönderilmek istenen bir kolinin otobüse alınmamasından kaynaklanmış olabileceği öğrenildi.