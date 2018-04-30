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Buradasınız : » » Artvin'de öfkeli boğa seyircilerin arasına daldı

Artvin'de öfkeli boğa seyircilerin arasına daldı

Artvin’in Borçka ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Boğa güreşleri ilginç görüntülere sahne oldu. Hızını alamayan bir boğa seyircilerin arasına daldı.

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Artvin'de baharın gelmesiyle hemen her yaylada geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinin Borçka ayağında 120 boğa üstünlük için kıyasıya kapıştı. 

Borçka Baraj gövdesi Çamlık Arena'da yapılan güreşler ilginç görüntülere sahne oldu. Rakibinden kaçan boğalar seyircilerin arasına daldı, bununla yetinmeyen boğa sahibini de ezdi.

Boğa güreşlerine çevre illerden getirilen boğalarla birlikte 7 kategoride 120 boğa güreşti.

Kategorilerinde derece alan boğalar sahiplerine para ödülü yani sıra, plaket ve kupalar ile ödüllendirildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Borçka, boğa güreşi, boğa, artvin
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