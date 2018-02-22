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Artvin'de 79 kaçak göçmen yakalandı

Artvin'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 79 kişi yakalandı.

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Artvinde 79 kaçak göçmen yakalandı

İran üzerinden yasa dışı yollarla yurda giren 68'si Afganistan, 11'i Pakistan uyruklu 79 kaçak göçmen, Doğubayazıt'ta anlaştıkları otobüsle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gitmek üzere Artvin şehirler arası otobüs terminaline geldi.

Vatandaşların güvenlik güçlerine bilgi vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın, 5'i çocuk olan kaçak göçmenleri yakalayarak Artvin Spor Salonu'na götürdü.

Bir süre spor salonunda bekletilen kaçak göçmenler, daha sonra yasal işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: kaçak göçmen, artvin
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