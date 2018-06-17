  • 17 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.731
    EURO 5.494
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Artvin'de 5 katlı binada yangın

Artvin'de 5 katlı binada yangın

Artvin Yusufeli'nde 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Artvin Yusufeli Merkez mahallesinde saat 15:00 sıralarında Necdet ve Necat Coşkun kardeşlere ait 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın arka cephesinden üst kattaki yangına müdahale etti.

Yangını söndürmek için seferber olan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Alt kata da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında binanın 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA


 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER