Artvin'de 5 katlı binada yangın

Artvin Yusufeli Merkez mahallesinde saat 15:00 sıralarında Necdet ve Necat Coşkun kardeşlere ait 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın arka cephesinden üst kattaki yangına müdahale etti.

Yangını söndürmek için seferber olan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Alt kata da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında binanın 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA



