Artvin sele teslim oldu

Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Murgul ilçesinde dün geceden itibaren aralıklı devam eden sağanak sonucu Murgul Deresi Borçka-Murgul karayolunun 9. kilometresinde taştı. Taşma sonucu yolun yaklaşık 300 metrelik bölümü sular nedeniyle hasar görürken, söz konusu mevkide ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İlçenin Erenköy köyünde, Halime Kalyoncu'ya ait evi, Murgul Deresi'nin taşması nedeniyle su bastı. Evde kimsenin bulunmaması dolayısıyla yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Evin bahçesinde bulunan arılı 40 kovan da sulara kapılarak kayboldu.

Murgul İlçe Stadı ile Usta Mahallesi'nde bir ev de su basması nedeniyle zarar gördü.

Yağıştan etkilenen bölgelerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hasar tespit çalışması başlatıldı. Yağışın aralıklarla devam ettiği Borçka ve Murgul ilçelerinde vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Bu arada, Arhavi ilçesinde yağış sebebiyle Kamilet Deresi'nin taşması sonucu bölgede bulunan taş ocağındaki çalışma alanı tedbir amaçlı boşaltıldı.

"Vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız"

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan ve Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ile Borçka ve Murgul ilçelerinde yağıştan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

Vali Doğanay, Borçka ve Murgul'da sağanağın aralıklarla devam ettiğini belirterek, "Murgul ilçemizde ilk belirlemelere göre 2 evi su bastı. Bazı mahallere, enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu elektrik verilemiyor. Borçka ilçemizde ise Deviskel Deresi'nde su seviyesi oldukça yükseldi. Artvin-Borçka karayolu üzerinde yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü." dedi.

Yağış nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığını, sadece maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Doğanay, yağıştan etkilenen vatandaşların yaralarını en kısa sürede saracaklarını söyledi.

Doğanay, Borçka ilçesinde metrekareye 67, Murgul ilçesinde 52, Arhavi'de 45, Hopa'da 36, il merkezinde ise 23 kilogram yağış düştüğüne işaret ederek, yağışın etkili olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Öte yandan, Vali Doğanay'ın, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği makam aracına, Artvin-Borçka karayolunun Yarıyol mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları isabet etti. Araçta hafif maddi hasar meydana geldi.