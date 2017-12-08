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Buradasınız : » » Artvin kent merkezi ile iki ilçede eğitime kar tatili

Artvin kent merkezi ile iki ilçede eğitime kar tatili

Artvin kent merkezi ile Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki okulların tamamında, kent eğitime bugün ara verildi.

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Artvin kent merkezi ile iki ilçede eğitime kar tatili

Artvin kent merkezi ile Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki okulların tamamında yoğun kar yağışı dolayısıyla okullar bugün tatil edildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şavşat, Kar tatili, artvin, ardanuç
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