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Artvin Hopa-Kemalpaşa karayolunda heyelan: 3 yaralı

Artvin'de Hopa-Kemalpaşa karayolu üzerinde meydana gelen heyelanda 2'si jandarma personeli 3 kişi yaralandı.

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Artvin Hopa-Kemalpaşa karayolunda heyelan: 3 yaralı

Artvin Hopa-Kemalpaşa karayolu, yamaçlardan kayan toprak ve taş parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Heyelan sebebiyle 2'si yol güzergahında görevli jandarma personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Hopa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olaya AFAD, AKUT ve Hopa Arama Kurtarma Derneği müdahale etti.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sonucu yol, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, yolun tamamen açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: artvin, hopa, Kemalpaşa, heyelan
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