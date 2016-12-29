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Artvin Garnizon Komutanı FETÖ'den adliyede

Aralarında Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Dinçsoy'un da bulunduğu 6 askeri personel adliyeye sevk edildi.

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Artvin Garnizon Komutanı FETÖden adliyede

Trabzon merkezli 10 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan askeri personelden, aralarında Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Adnan Dinçsoy'un da bulunduğu 6'sı adliyeye sevk edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Erzurum, Çanakkale, Bolu, Artvin ve Van ile KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Piyade Albay Dinçsoy, Kıbrıs Mekanize Piyade Tabur Komutanlığında görevli Kurmay Yarbay İ.A, Genelkurmay Başkanlığı Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanı Albay İ.G, Binbaşı M.I, Kurmay Yarbay R.D. ve Yüzbaşı A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 Aralık'ta düzenlenen operasyonda aralarında Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Dinçsoy ve Yayladağı 3. Hudut Tabur Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Yarbay Bülent Nar ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. AA

Etiketler: Trabzon merkezli FETÖ, Trabzon, Artvin Garnizon Komutanı
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