Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Ardahan Karayolu'nun 35’inci kilometresinde bugün saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Şavşat ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Suyu mevkiindeki yolun kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı.

Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Ardahan arasında ve çevredeki köylere ulaşımı sağlayan karayolu ulaşıma kapandı.

Yoldan geçen araçlardakiler heyelandan son anda kurtuldu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye çok sayıda iş makinesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Can ve mal kaybı yok

Heyelanla ilgili açıklama yapan Artvin Valisi Ömer Doğanay ise olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek şunları söyledi:

"Artvin-Ardahan Karayolumuz heyelan nedeniyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine hareket etmişlerdir. Artvin’imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır."

Ulaşıma kapanan bölgede bekleyen sürücüler, söz konusu yolun kaderinin böyle olduğunu belirtti. Bazı sürücüler de 4 mevsim tehlike oluşturduğunu öne sürdükleri yolda büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA