Arnavutluk'tan getirilen 1 ton uyuşturucu ele geçirildi: 11 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu madde getiren şüphelilere çalışma başlattı.

Polis ekipleri 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Arnavutluk’tan Muğla’ya yatlarla uyuşturucu maddeler getirdiğini tespit etti.

İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden 250 polisin yaptığı çalışmalarda, liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani’nın yaptığı iddia edilen şüphelilerin her hareketi aralıksız olarak izlendi.

Arnavutluk’ta hiç yakalanmamış

İstanbul Narkotik polislerinin irtibata geçtiği Arnavutluk makamlarının da uluslararası uyuşturucu madde ticareti konusuyla ilgili Met Kanani’yi takip ettikleri fakat bu kişinin hiç yakalanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin deniz yoluyla Arnavutluk'tan bir yat limanına getirdiği uyuşturucu maddeleri, Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde daha önceden tuttukları depolara koyduğunu belirledi.

Evlere ve depolara eş zamanlı baskın

Bunun üzerine Pazartesi günü operasyon kararı alan narkotik polisleri, şüphelilerin kaldığı adreslere ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu depolara eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul ve Muğla polisi yaptığı eş zamanlı ortak operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu baronunun da aralarında olduğu 11 kişi gözaltında

Operasyonda, aralarında şebeke lideri Met Kanani, R.D.,R.S. ve B.L.’nin de olduğu Arnavutluk vatandaşları ile T.A., M.M., S.Z., M.G., Y.M., Ç.İ. ve S.U. olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 1 ton 100 kilo skunk Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.

Operasyon polis kamerasında

Arnavutluk'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon da polis kameraları tarafından kaydedildi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alınması ve evlerde yapılan aramalar saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemler devam ediyor.

Kaynak: DHA