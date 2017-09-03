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Arkadaşları Aybüke öğretmen için klip hazırladı

PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın üniversiteden sınıf arkadaşları şehit öğretmen için klip hazırladı.