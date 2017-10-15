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Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ve sis yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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Ardahanın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ve sis yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle trafik olumsuz etkilendi.

Kentin yüksek kesimlerine yağan kar nedeniyle tepeler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında sis de oluştu.

Kar yağışı ve sis yüzünden Ardahan-Artvin karayolunun Sahara mevkinde görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı yolcular, araçlarından inerek çocuklarıyla kartopu oynayıp karın keyfini çıkardı.

Etiketler: sis, Kar yağışı, Ardahan
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