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Ardahan'daki FETÖ davasında 15 sanığa hapis

Ardahan'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle yargılanan 20 sanıktan 15'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Ardahandaki FETÖ davasında 15 sanığa hapis

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Osman Alp salonda hazır bulundu. Diğer sanıklardan tutuklu yargılanan Ahmet Öğüt ve Nizami Ersoy Olukpınar ile tutuksuz sanıklar Ahmet Altıparmak, Ahmet Kurt, Ali Taran, Bilal Şeker, Emrah Atila, Fetullah Mayda, İsmail Çam, İsmail Yılmaz, Murat Cehan, Ramazan Özdilek, Tolunay Bilgin ve Uğur Varol ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya diğer 5 sanık ise gelmedi.

Son savunmaları ve sözleri sorulan sanıkların tamamı ile avukatları, suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise "terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan ve cezalarında çeşitli nedenlerle indirim yapılan çoğunluğu İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen kişilerden oluşan sanıklardan Öğüt'ü 18 yıl, Alp'i 10 yıl 6 ay, Olukpınar ve Atila'yı 7 yıl 6 ay, Mayda ve Çam'ı 4 yıl 2'şer ay, Altıparmak'a 3 yıl 5 ay 7 gün, Bilgin, Kurt, Taran ve Şeker'i 3 yıl 1 ay 15'er gün, Özdilek'i 2 yıl 8 ay 15 gün, Varol'u 1 yıl 8 ay 18 gün, Yılmaz ve Cehan'ı da 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapse mahkum etti.

Heyet, 2'si tutuksuz 3'ü firari olan diğer 5 sanığın dosyasını ise bu dava dosyasından ayırdı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, fetö, fetö davası mahkeme, karar
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