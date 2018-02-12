Ardahan'da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

Kadir Kanal'ın kullandığı 06 DR 4484 plakalı otobüs, Ardahan-Göle karayolunun Güzçimeni köyü mevkisinde devrildi.
Kazada otobüs şoförü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Ardahan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kadir Kanal'ın kullandığı 06 DR 4484 plakalı otobüs, Ardahan-Göle karayolunun Güzçimeni köyü mevkisinde devrildi.
Kazada otobüs şoförü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA