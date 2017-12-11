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Ardahan'da sıcaklık eksi 20 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 20 derece olarak ölçüldü.

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Ardahanda sıcaklık eksi 20 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın 2-4 derece artması tahmin ediliyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20, Kars'ta 19, Erzurum'da 12, Ağrı'da 11, Iğdır'da 6 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır ve Erzincan'da 7, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzurum ve Kars'ta ise 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, buzlanma, don
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