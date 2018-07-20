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Ardahan'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

Ardahan Posof'ta FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen zanlı, tutuklandı.

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Ardahanda sahte kimlikle yakalanan FETÖcü tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan Mehmet Baylan, Ardahan Posof'ta tespit edildi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan operasyonda Mehmet Baylan gözaltına alandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Baylan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapısı"nda yer aldığı belirtilen Baylan'ın üzerinden H.T. ismiyle sahte kimlik ve ehliyet çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, fetö, sahte kimlik, posof
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