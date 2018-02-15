Ardahan'da görülen domuz sürüsü korkuttu

Ortakent köyü yakınında dereye inmeye çalışan çok sayıda domuz, bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzlendiklerini fark eden sürü, geri dönerek bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: İHA
Ardahan'da zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi.
Ortakent köyü yakınında dereye inmeye çalışan çok sayıda domuz, bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzlendiklerini fark eden sürü, geri dönerek bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: İHA
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Kuraklık ve kur şoku yaşanmazsa enflasyon tek haneye inecek
Kalkınma Bakanı Elvan: Zeytin Dalı Harekatı'nın mali alanımızı daraltıcı etkisi olmayacak
750 milli yük vagonu siparişi alındı
Aydın'da yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı
Bakan Çelik, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak