Ardahan'da 2 katlı tarihi binada yangın

Ardahan'da tarihi bir binada çıkan yangında hasar oluştu.

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Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Parkı karşısında alt katında iş yerleri olan 2 katlı tarihi bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince müdahalede bulunulan yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Çevredekilerin endişeli anlar yaşamasına yol açan yangında, tarihi binanın çatısında hasar meydana geldi.

Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar, yangın çıkan yapının tarihi bina olduğuna işaret ederek, "Bu konuda belediye ile irtibata geçeceğiz. Yangının niçin çıktığı konusunda gerekli çalışmayı yapacağız." dedi.