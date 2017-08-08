Ardahan ve Iğdır'da kaçak sigara operasyonu

Ardahan ve Iğdır'da sigara kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Ardahan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır'dan getirdikleri kaçak sigaraları Ardahan'da piyasaya sürdükleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Her iki kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 30 bin paket kaçak sigara, 3 av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.