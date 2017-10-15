  • 15 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.638
    EURO 4.318
  • BIST 106225.69
    ALTIN 152.321
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ardahan ve çevresinde kar yağışı bekleniyor

Ardahan ve çevresinde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan çevresinde kar yağışı beklendiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ardahan ve çevresinde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan çevresinde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinde seyredecek.

Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenen bölgede, Ardahan çevresinde aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 11, Erzincan'da 6, Tunceli ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 3, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Tunceli ve Iğdır'da 21, Erzincan'da 18, Ağrı'da 16, Kars'ta 13, Erzurum'da 12 ve Ardahan'da 8 derece olacak.

Etiketler: doğu anadolu, meteoroloji, hava durumu, Ardahan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER