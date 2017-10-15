Ardahan ve çevresinde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan çevresinde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinde seyredecek.

Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenen bölgede, Ardahan çevresinde aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 11, Erzincan'da 6, Tunceli ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 3, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Tunceli ve Iğdır'da 21, Erzincan'da 18, Ağrı'da 16, Kars'ta 13, Erzurum'da 12 ve Ardahan'da 8 derece olacak.