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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli

Ardahan'da etkili olmaya başlayan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı.

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Ardahan-Posof yolunda ulaşıma kar engeli

Ardahan'da etkili olmaya başlayan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı.

Ardahan-Posof karayolununun yanı sıra Merkez, Göle ve Hanak ilçelerinde toplam 17 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl özel idaresi ekipleri bu yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Ardahan-Posof karayolunda da ekipler harekete geçti.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkisinde kar ve yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle karla mücadelenin zorlukla yapıldığı belirtildi.

Ağaç dalları kırıldı

Yoğun kar yağışı kent merkezinde çok sayıda ağaca zarar verdi.

Yeni ve sulu kar olması nedeniyle ağırlığa dayanamayan birçok ağaç dalı kırıldı.
Yollarda etkili olmaya başlayan buzlanmadan dolayı sürücüler uyarıldı. İl Özel idaresinden yapılan açıklamada, köy yollarında buzlanma mevcut olduğu belirtilerek, sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde kar temizliği yaparken, kar öğrenciler için eğlenceye dönüştü. 

Etiketler: Tipi, kar, hava durumu, ardahan posof yolu
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