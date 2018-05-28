  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.337
  • BIST 106525.25
    ALTIN 191.484
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ardahan, Kars ve Erzurum için sağanak yağış uyarısı

Ardahan, Kars ve Erzurum için sağanak yağış uyarısı

Ardahan, Kars ve Erzurum'da yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ardahan, Kars ve Erzurum için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ardahan ve Kars'ta yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Erzurum'da ise bu gece saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER