Aras Dağları'nın toprağı setlerle korunacak

Türkiye'de "kara kış"ın en sert geçtiği bölgelerden olan Aras Dağları'nın 2 bin 500 rakımlı tepelerinden gelen sel suları, örülen setler sayesinde engellenecek.

Iğdır'da, yağışların etkili olduğu dönemlerde dağlardan gelen sel ve kar sularının tahribatının önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Orman İşletme Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalarda, dağlarda oluşan yüzlerce yıllık doğal su kanallarının önüne setler örülüp tel örgüler çekildi.

Bu çalışma sayesinde sel sularının hızının düşürülerek yollara zarar vermesinin engellenmesi ve dağlardaki toprağın sel sularıyla taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin rahata kavuşacağını söyledi.

Bölgede etkili olan yağışların ve eriyen kar sularının çeşitli sıkıntılara neden olduğunu belirten Tazegün, "Yaklaşık 15 köyü kapsayacak bir havzamız var. Yağmurlardan, şiddetli bahar yağışlarından sonra buralardaki derelerden çok şiddetli şekilde sel geliyor. Bu sel aşağı indikçe bölgeye çeşitli zararlar veriyor." dedi.

Sel sularının bir yandan toprağı taşırken diğer taraftan da yollara ve havalimanına zarar verdiğini aktaran Tazegün, "Bunu önlemek için de teşkilat olarak en yukarı havzadan dere içlerine taş varsa taş duvar dediğimiz, taş yok ise çuvallı set ya da galvanizli tel ile kafes dediğimiz çalışmalar yaparak toprağı yerinde tutmayı düşünüyoruz. Toprak akışa geçmesin diye bu çalışmalara başladık." diye konuştu.

"Topraklarımız boşu boşuna akıp gitmesin"

Çalışma yapılan alanlarda yöre halkının bazen çalışmalara engel olduğunu ifade eden Tazegün, "Köylüler zaman zaman itiraz ediyor, buralarda çalışmamıza engel oluyor. Kimisi de yapılan çalışmaları gördükten sonra köyümüzü sel basıyordu, bundan sonra sel olmayacak diye yapılmasını istiyor." şeklinde konuştu.

Tazegün, toprağın akıp gitmesinin önlenmesi gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle toprağın akıp gitmesini engellemek için dere içinde taş var ise taş duvar yapıyoruz. Taş yoksa toprağı bulunduğu alanda tutmak için tel ve kafes ya da çuvallara toprak doldurup biriktiriyoruz. Ülkemizin toprağının her bir zerresinde şehit kanı var, bu topraklarımız boşu boşuna akıp gitmesin, yerinde tutalım. İnşallah bu çalışmalarla bu sıkıntılardan kurtulmuş oluruz."