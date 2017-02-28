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Arar Petrol 5 petrol arama ruhsatı için başvurdu

Arar Petrol, farklı paftalarda bulunan sahalar için 5 petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.

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Arar Petrol 5 petrol arama ruhsatı için başvurdu

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, farklı paftalarda bulunan sahalar için 5 petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, farklı paftalarda bulunan sahalar için 5 petrol arama ruhsat başvurusu yaptı.

Bu arada, Turkish Petroleum International Company Ltd'nin Gaziantep ve Kilis illerinde sahip olduğu bir adet petrol arama ruhsatının müddeti, 2 Şubat'ta sona erdi. AA

Etiketler: arar petrol, petrol arama
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