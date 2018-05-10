Arap gazeteciler İstanbul Yeni Havalimanı'nı gezdi

Yeni havalimanı inşaatını ziyaret eden gazeteciler, inşası süren devlet konuk evi, havalimanı terminalinin de aralarında bulunduğu yerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Bu, Cumhurbaşkanımızın vizyonu"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Arap gazetecilere, İstanbul Yeni Havalimanı tanıtım filmi eşliğinde sunum yaptı.

Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı projesi tamamlandığı zaman Türklerin öz güvenini çok yukarılara çekecek bir başarı hikayesi olacağını belirterek, "Çok derin düşünülmüş bir vizyonun sonucunda bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bu, devletin vizyonu, Cumhurbaşkanımızın vizyonu." dedi.

Bu projenin, başındaki biri olarak profesyonel hayatındaki en büyük başarısı olacağını ifade eden Samsunlu, bir anlamda bunu kendisi ve bütün kadroları açısından Türkiye'ye olan görevlerini yerine getirme olarak gördüklerini söyledi.

"Ülkemiz, Allah'ın lütfu bir lokasyonda"

Samsunlu, altyapı projelerinin stratejisiz, vizyonsuz yapılmadığına dikkati çekti.

"Biz Doğu ile Batı'nın ortasındayız. Uzun menzilli uçuşlarla Doğu'dan aldığımız insanların Batı'ya, Batı'dan aldığımız insanların Doğu'ya bu havalimanı üzerinden ulaşmasını sağlayacağız. Ülkemiz, Allah'ın lütfu bir lokasyonda dünyada. Dar gövdeli uçaklarla 4-5 saat benzin almadan uçabilirsiniz. 60'tan fazla başkent, İstanbul'a 4 saat mesafede bulunuyor. 4 saat mesafede İstanbul'dan ulaşılabilecek 200'den fazla uluslararası destinasyon var. Biz bu havalimanıyla 60'tan fazla ülkedeki insanları buraya toplayacağız ve buradan da gitmek istedikleri yere ulaşmalarını sağlayacağız."

Kadri Samsunlu, bu projenin en önemli özelliğinin, "yap-işlet-devret projesi" olduğunu vurgulayarak, bunun kamu, özel sektör işbirliği projesi ve dünyadaki en büyük "yap-işlet-devret projesi" olduğunu kaydetti.

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatına 1 Mayıs 2015'te başladıklarını hatırlatan Samsunlu, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bitireceklerini belirtti.

Samsunlu, yeni havalimanında toplam 10,2 milyar avro yatırım yapacaklarını aktararak, "Bunun karşılığında 25 yıl burayı işleteceğiz. Bu 25 yılda devlete 25 milyar avro da kira ödeyeceğiz. Senelik 1 milyar avro. 25'inci senenin sonunda da bütün bu yapıyı devlete devredeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadri Samsunlu ile Arap gazeteciler günün anısına fotoğraf çektirerek, inşaat sahasını gezdi.