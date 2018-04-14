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Buradasınız : » » Arananlar listesindeki DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı

Arananlar listesindeki DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan DEAŞ terör örgütü üyesi Mehmet Abitoğlu, Hatay'da yakalanıp tutuklandı.

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Arananlar listesindeki DEAŞlı Hatayda yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik istihbari çalışmaları sonunda Hatay'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan ve başına 1 milyon liralık ödül konulan "Ebu Eymen" kod adlı Mehmet Abitoğlu yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abitoğlu, tutuklandı.

2014 yılında ailesiyle birlikte terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçen Mehmet Abitoğlu'nun, DEAŞ'ın 'sözde' Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın grubundan olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: operasyon, mit, hatay, gözaltı, DEAŞ
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