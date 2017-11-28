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Buradasınız : » » Aranan şahısların yakalanması için polis düğmeye bastı

Aranan şahısların yakalanması için polis düğmeye bastı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde harekete geçti. 225 aranan şahsın yakalanması için pek çok ilçeye eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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Aranan şahısların yakalanması için polis düğmeye bastı

Kimi ceza evi firarisi, kimi hırsız, kimi ise yağmalama suçundan aranıyordu.

Aranan şahsıların yakalanması için harekete geçildi.

İsimler, adresler tek tek belirlendi. 225 kişinin yakalanması için hummalı bir çalışma yapıldı.

Adreslerinde bulunan şahıslar gözaltına alındı,  evler ise didik didik arandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. 

Ekipler adreslere girmeden önce tüm güvenlik önlemlerini aldı. Zanlının kaçmaması için binanın etrafı da çember altına alındı.

Şüpheli araçlar da durduruldu, araçta bulunanlara GBT sorgulaması yapıldı.

Zanlılar ilk işlemleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Arama listesinde bulunan diğer isimlerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: ankara
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