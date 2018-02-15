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Aranan şahıs, Ayvalık’ta yakalandı

İzmir’in Dikili ve Bergama ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kişi Ayvalık’ta yakalandı.

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Aranan şahıs, Ayvalıkta yakalandı

Ayvalık ilçesinde emniyet ekiplerince durumundan şüphelenerek durdurulan A. K. adlı kimliksiz şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet dolu MKE yapımı fişek ile 16 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Yapılan sorgulamasında şüphelinin Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü İnfaz Bürosu'nca bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma ve satın alma, taşıma veya bulundurma, ayrıca silahla tehdit, Bergama 3. Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi.

Polis tarafından göz altına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardında adliye sevki bekleniyor.

Kaynak: İHA 

Etiketler: ayvalık
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