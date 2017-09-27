  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Aranan FETÖ zanlısı Manisa'da yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan zanlı, Manisa'nın Soma ilçesinde gözaltına alındı.

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Aranan FETÖ zanlısı Manisada yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan zanlı, Manisa'nın Soma ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Soma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yapılan kimlik kontrolü sırasında, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmasında, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşma sonrasında tutuklandı.

Etiketler: Manisa, fetö/pdy soruşturması
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