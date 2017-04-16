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Aranan FETÖ zanlısı doktor yol uygulamasında yakalandı

Trabzon'da hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı doktor, Ordu'da yol uygulaması esnasında gözaltına alındı.

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Aranan FETÖ zanlısı doktor yol uygulamasında yakalandı

Trabzon'da hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı doktor, Ordu'da yol uygulaması esnasında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Ordu'nun Altınordu ilçesinde asayiş uygulaması yaparken M.K'nin kimliğini sorguladı.

M.K'nin, FETÖ soruşturmasıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit eden ekipler, durumu Terörle Mücadele Şubesine bildirdi.

Gözaltına alınan M.K'nin Ordu'daki işlemlerinin ardından Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, M.K'nin Trabzon'da doktorluk yaptığı ve FETÖ'nün askeri imamlarından olduğu ileri sürüldü. AA

Etiketler: Trabzon, fetullahçı terör örgütü, ordu, yol uygulaması, asayiş uygulaması, fetö soruşturması
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