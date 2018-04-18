  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Aranan FETÖ zanlısı çift, hücre evinde yakalandı

Aranan FETÖ zanlısı çift, hücre evinde yakalandı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari sanık ile eşi örgütün hücre evinde gözaltına alındı.

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Aranan FETÖ zanlısı çift, hücre evinde yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapatılan Başarı Üniversitesi soruşturmasında haklarında arama kararı çıkarılan firari çiftin yerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri, üniversitenin idari kadro çalışanı Soner K. ve başka bir soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Gülhan K.'nın Atakum Yenimahalle'de örgütün hücre evinde saklandığını belirledi. 

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen Soner K. ve hemşirelik mezunu eşi Gülhan K.'yı gözaltına aldı. 

Operasyonda gözaltına alınan Soner K'nin sahte kimlik, Gülhan K'nin sahte ehliyet kullandığı tespit edildi.

Evde yapılan aramada, 15 bin 730 euro, 2 bin 700 lira, 6 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, operasyon, hücre evi, gözaltı, fetö
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