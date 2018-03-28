Aranan FETÖ zanlısı çift, hücre evinde yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sözde "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu öne sürülen firari Yurdagül K. ile eşi Süleyman K.'nin, Amasya'da FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıkları belirlendi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde tespit edilen adrese operasyon düzenleyerek çifti gözaltına aldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen çift, buradaki işlemlerinin ardından Samsun'a götürülerek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ'nün müzahir kurumlarında çalıştığı ve "Gülnur" kod adını kullandığı ifade edilen Yurdagül K.'nin Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum'da örgüt içindeki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA