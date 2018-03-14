Aranan FETÖ şüphelisi çift, hücre evinde yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütte "eyalet sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen firari Yasin K. ile eşi Hamide K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenleyen ekipler, firari çifti gözaltına aldı.

Yasin K.'nin örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada aranan Yasin K., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, işlemlerinden sonra Konya'ya gönderildi.

Samsun'daki soruşturmada aranan ve gözaltına alınan Hamide K.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA