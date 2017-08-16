  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Aranan FETÖ sanığı Antalya'da yakalandı

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Antalya'da yakalandı.

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Aranan FETÖ sanığı Antalyada yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, darbe girişimine katıldığı belirtilen eski yarbay Özcan Karacan'ın Muratpaşa ilçesindeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda adına düzenlenen sahte kimlikle saklanmaya çalışan Karacan'ı gözaltına aldı. Yakalanmamak için saç ve sakalını uzatarak görünümünü değiştirdiği belirlenen Karacan, sağlık kontrolünden geçirildi.

Darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "mavi ışıklı araçlara ateş edin" gibi talimat verdiği öğrenilen Karaca'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polis memurunun şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın da firari sanığı olduğu ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkartılan Karacan'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede adının geçtiği öğrenildi.

İddianamede sanıklardan eski astsubay Ömer Faruk Albunar'ın, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın aracını darbecilerin vurmaya çalıştığı, Özcan Karacan'ın da elindeki telsizle pilotlara "Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun" talimatı verdiği şeklindeki ifadeleri yer almıştı. AA

Etiketler: tutuklama, fetö, aranan sanık
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