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Aranan 880 hükümlü ve 277 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde gerçekleştirilen uygulamada mala karşı işledikleri suçlardan dolayı aranan 880 hükümlü ile 277 şüpheli yakalandı.

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Aranan 880 hükümlü ve 277 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde gerçekleştirilen uygulamada mala karşı işledikleri suçlardan dolayı aranan 880 hükümlü ile 277 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, mala karşı işlenen suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı "Onlar Artık Aranmıyor-6" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 7 bin 925 polis görev alırken 2 bin 761 evde arama yapıldı. Aranan bin 157 kişi gözaltına alınarak, adli mercilere sevk edildi.

Yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 3, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 20, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 74, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 214 ve 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 569 olmak üzere 880 hükümlü bulunuyor.

Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 18 gram eroin ve 830 gram esrar ele geçirildi.

Etiketler: hükümlü, Emniyet Genel Müdürlüğü
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