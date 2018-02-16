Aranan 26 bin 491 şüpheli gözaltına alındı

Vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerini önlemek, suç işleme amacındaki kişileri caydırmak ve aranan araçlar ile şüphelilerin yakalanması amacıyla geçen yıl Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 43 asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamaların 8'inde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından da ekipler yer aldı.

"Türkiye Güven Huzur", "Aranan Şahıslar", "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim", "Motosiklet", "Güvenli Eğitim", "Tombala ve Kumar", "Türkiye Huzur Arife", "Günübirlik Kiralanan Evler", "Huzurlu Sokaklar", "Yasadışı Bahis", "Huzurlu Parklar", "Okul Çevreleri ve Parkları" ile "Oto Pazarları" adı verilen uygulamalarda kişiler kimlik taramasından geçirilirken araçlar ve belirlenen adresler kontrol edildi.

Çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 26 bin 491 şüpheli ile çeşitli suçlardan 4 bin 903 kişi gözaltına alındı.

Şehirlerin giriş ve çıkışları ile merkezlerdeki belli bölgelerde oluşturulan trafik kontrol noktalarında incelenen ve arandıkları tespit edilen 2 bin 154 araç ile bin 429 motosikletle ilgili işlem yapıldı, 14 bin 448 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Üst araması, araçlar, iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda 532 ruhsatsız tabanca, 511 ruhsatsız av tüfeği, 444 kurusıkı tabanca, 2 uzun namlulu silah, 790 kesici veya delici alet, 15 bin 82 mermi, 210 kilo 960 gram esrar, bir kilo 373 gram eroin, 649 gram bonzai, 26 bin 414 uyuşturucu hap, 283 kök Hint keneviri ve 281 bin 197 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çeşitli nedenlerle kişilere, araçlara ve iş yerlerine 48 milyon 926 bin 155 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA