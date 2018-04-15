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Arama kurtarma köpekleri en iyi olmak için yarıştı

Aftonkarahisar İl AFAD Müdürlüğü ile Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından "Köpekli Doğada Arama Sınavı" düzenlendi. 9 ilden 20 köpek ve 35 tim sınava alındı.

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Arama kurtarma köpekleri en iyi olmak için yarıştı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan "Köpekli Doğada Arama Sınavı"na İzmir, Ankara ve Bursa olmak üzere 9 ilden 20 köpekli 35 arama timi katıldı.

Doğal afetlerde ve acil durumlarda önemli rol alan köpekler, zorlu sınavı geçmek için eğitmenleriyle birlikte parkurlarda yarıştı. Slovenya'dan katılan Dünya Köpek Irkları Federasyonu hakemi Marko Brucan'ın hakemliğinde düzenlenen sınavlar renkli görüntülere sahne oldu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, sınavın uluslararası öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Ülkemizde enkazlı arama kurtarma köpeklerinin eğitimleri AFAD'ın yönetmeliği kapsamında 2 yıldır ilimizde yapılıyor. Biz de doğa kurtarma arama ile ilgili köpeklerimizin daha etkin hale gelmesi için Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ile işbirliği yaparak ilimizde bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki doğa aramalarında köpeklerin bizlere daha yardımcı olabilmeleri için bu tür testlerden geçiriyoruz."

Dünya Köpek Irkları Federasyonu hakemi Marko Brucan da, köpeklerin aldığı eğitimler sonrası arama kurtarmaya uygun olup olmadığına karar verdiklerini belirtti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Köpekli Doğada Arama Sınavı, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Arama kurtarma köpekleri, AFAD
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