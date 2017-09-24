Arakanlı yetimlerin yüzü Türkiye sayesinde gülüyor

Türkiye, Arakan'da Müslümanlara yönelik zulmün en büyük kurbanları çocukların yüzünü Bangladeş'te açılan külliyede güldürüyor.

Merkezi Türkiye'de bulunan Yardımeli Derneğinin, saldırılar nedeniyle Myanmar'dan Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox's Bazar kentinde öksüz ve yetim çocukların barınmasının yanı sıra maddi durumu iyi yetersiz çocukların eğitimi amacıyla kurduğu külliye, bu yılın mart ayında hizmet vermeye başladı.

Külliyedeki yetimhanede 100 çocuk kalırken, okulda ise 500 Bangladeşli ve Arakanlı Müslüman çocuk eğitim alıyor.

İsmi "Yardımeli Darül Hikme Eğitim ve Sosyal Tesisi" olan 12 kilometrekare alandaki külliyede, 5 yatakhane ile sosyal aktiviteler için de kullanılan ve iki büyük salonu bulunan 20 sınıflı 3 katlı okul binası ve bir cami yer alıyor.

"Dünyanın neresine giderseniz Türkiye, vicdanlı insanların ülkesine dönüşmüştür"

Derneğin Bangladeş Koordinatörü Mehmet Çitil, yaptığı açıklamada, bölgede yaptıkları tüm çalışmaların yardımsever Türkler tarafından finanse edildiğini belirterek, "Arakanlı Müslümanlar ve Bangladeş halkı adına ihtiyaç sahiplerine verdikleri destekleri nedeniyle Türkiye ve Avrupa'daki kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da yetimhanedeki sıra ve ranza gibi ihtiyaçları karşılayarak külliyeye katkı yaptığına işaret eden Citil, "Dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye, bir coğrafya isminden uzaklaşıp merhametli ve vicdanlı insanların ülkesine dönüşmüştür." diye konuştu.

Bangladeş'e 429 bin Arakanlı Müslüman ulaştı

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarında köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor. AA