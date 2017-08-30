Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliama tepkiler sürüyor

Erzurum ve Erzincan'daki bazı sivil toplum kuruluşları, Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama tepki gösterdi.

Erzincan'da, Memur-Sen İl Temsilciği binasında bir araya gelen 28 sivil toplum kuruluşu adına basın açıklaması yapan Erzincan STK Platformu Dönem Sözcüsü Nebi Gül, Arakan'da yaşananların tam anlamıyla soykırıma dönüştüğünü söyledi.

Arakan'da korkunç bir zulüm ve trajedi yaşandığını ifade eden Gül, "Hiçbir suçu, günahı olmayan, son derece kötü fiziki koşullarda yaşamaya mahkum edilmiş insanlar, anlaşılmaz siyasi, ideolojik hesaplarla kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden en acımasız, en vahşi yöntemlerle öldürülmektedir. Bütün insanlığın gözleri önünde hiçbir hak, hukuk, adalet ve etik ilkeye itibar edilmeksizin işlenen kitlesel cinayetlere başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere dünya sessiz kalmaktadır." dedi.

"BM, Arakan konusunda adım atmaya zorlanmalıdır"

Anadolu Gençlik Derneği Erzurum Şubesinden yapılan yazılı açıklamada da tüm Müslümanların Kurban Bayramı sevincini yaşadığı bugünlerde Bengal Körfezi'nin doğu kıyılarında yaşayan Arakanlı Müslümanların katliamla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Arakanlı Müslümanların yeni doğan bebeklerinin, küçücük çocuklarının tüyler ürpertici şekilde şehit edildiği ya da insanlık dışı muameleye tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm İslam ülkelerinin yönetimleri daha kararlı biçimde harekete geçmelidir. Katliam gerçeği, insan hakları ihlalleri, faşizan uygulamalar mutlaka uluslararası platformlara taşınmalıdır. BM, Arakan konusunda gereken adımları atmaya zorlanmalıdır. Uluslararası insani yardım kuruluşlarının Arakan'a girişi ve yardımların ulaşması garanti altına alınmalıdır. Mülteci olarak yaşayan Arakanlıların, atalarının topraklarına dönüşünü kolaylaştıracak şartlar hazırlanmalıdır. Arakanlı Müslümanların can emniyeti, inanç hürriyetleri, eğitim, ekonomik ve kültürel hakları garanti altına alınmalıdır."