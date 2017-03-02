  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

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Araçtan bin 986 adet kaçak cep telefonu çıktı

Hakkari'de bir araçta yapılan aramada bin 986 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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Araçtan bin 986 adet kaçak cep telefonu çıktı

Hakkari'de bir araçta yapılan aramada bin 986 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında İ.T'nin kullandığı aracın kasa kısmında zula olarak tabir edilen yerde yapılan aramada bin 986 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu ele geçirildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. AA

Etiketler: Hakkari, Kaçak cep telefonu, cep telefonu, pkk/kck
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