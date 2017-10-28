Araçlarında cam filmi olanlar sanayilere akın ediyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından vatandaşlar, araçlarında bulunan cam filmlerini söktürmek için Ankara'daki sanayilerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trafik cezalarıyla karşı karşıya kalmamak için oto camcılara akın eden vatandaşlar, cam filmini söktürmek için modeline göre araç başına 50 ila 100 lira arası ücret ödüyor.

Cam filmi takma ve sökme işi yapan işletmeci Murat Mert, bu uygulamanın, cam filmi satan esnafı mağdur ettiğini söyledi.

Mert geçen yıl cam filmlerinin serbest olduğunu öğrenen vatandaşların arabalarına yüklü ücretler ödeyerek film taktırdığını, ancak daha sonra yasaklanmasıyla yine ücret ödeyip, bu sefer filmleri söktürdüğünü vurguladı. Vatandaşın hem taktırırken hem de söktürürken ücret ödediğini belirten Mert, araç sahiplerinin her iki türlü de zarara uğradığını ifade etti.

Filmlerin yasaklanması yerine belli bir koyu renk ölçüsünün olması gerektiğine işaret eden Mert, "Cam filminin yasaklanmasının ardından vatandaşlarımız uzun kuyruklar oluşturarak, cam filmlerini söktürmeye geliyor. Günde 20-30 arası arabanın filmlerini söküyoruz. Aracına göre 50-100 lira ücret alıyoruz. Önceden 150-250 lira arası cam filmini takıyorduk." dedi.

"Yarım saatte sökme işlemini yapıyoruz"

Bir başka iş yeri sahibi Zeki Akcan da sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar sürekli cam filmi söktüklerini, araç yoğunluğunun çok fazla olduğunu aktardı.

Akcan, şöyle devam etti:

"Müşterilerimiz ceza yememek için bize gelip cam filmlerini söktürüyorlar. Aracına göre 30 dakika ila bir saat arasında sökme işlemini yapıyoruz. Aslında cam filminin çok faydası var. İyi bir film yüzde 65 güneş ışınlarını keser. Cam kırıldığında dağılmaz. Döşemeyi korur. Isı tasarrufu sağlar."

"Rezistans bozulabiliyor"

Cam ustası Hacı Çelik ise cam filminin sökülürken, birkaç noktaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. "Isı tabancası" adını verdikleri bir aletle camı ısıttıklarını anlatan Çelik, "Isınan camdaki filmi çekerek çıkartıyoruz. Bu işlemi yavaş yavaş yapıyoruz. Filmi çıkartırken, camda kalan yapışkanlar olabiliyor. Onları da özel solüsyonlar dökerek kazıyoruz. Rezistans olan camlardan film çıkartılırken dikkatli olunması lazım. Yoksa yanlış teknik ve aletlerden ötürü cam rezistansı bozulabilir." diye konuştu.

"Hem taktırırken hem söktürürken para verdik"

Arabasının filmini söktürmek için oto sanayiye gelen Orhan Kartal, cam filmini söktürmeyenlere, yaklaşık 200 ile 400 lira arasında ceza kesilebildiğini anımsattı.

Cam filminin çok faydasını gördüğünü ama cezadan korktuğu için filmi söktürmek istediğini belirten Kartal, "Söktürmeye geldik, kuyruğa yakalandık. Hem taktırırken hem de söktürürken para verdik. Çok zarara uğradık." dedi.

Kaynak: AA