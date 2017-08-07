Aracıyla köpeği ezen sürücüye ceza

Antalya'da aracıyla köpeği ezdiği belirlenen sürücüye, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde "Bulun bu caniyi", "Bilerek köpeği ezdi", "Cinayet gibi" haberlerin, paylaşımların ve bununla ilgili yorumların yer aldığı belirtildi.

Olayla ilgili Kepez Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunan Antalya Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Orhan'ın, 17 Temmuz'da 07 JN 433 plakalı araç sahibinden şikayetçi olduğuna işaret edilen açıklamada, araç sahibi İ.T'nin olay günü İbradı ilçesinde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

İncelemede köpeği ezen aracın plakasının 07 JN 433 değil, 07 JH XXX olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, araç sahibi E.K'nin, ifadesinde, "Ünsal Mahallesi'nde bulunan sokak üzerinde seyir halindeyken yolun sağında bulunan köpekler aracıma doğru havlayarak koştu. Köpeklerden birinin ayağının üzerinden geçtiğimi zannettim ve yaklaşık 50 metre ileride durdum. Olay yerinde 5-6 köpek bulunuyordu ve tekrar geri dönemedim. Olayda herhangi bir kastım yoktu." dediği aktarıldı.

E.K. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldığı bildirildi.