Aracınızın ömrünü uzatmak için bunlara dikkat

İşte uzmanlardan altın değerinde tavsiyeler...

Mevsimine uygun lastik tercihi: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kış lastikleri yaz lastikleriyle değiştirilmelidir. Araca takılan eski lastikler diş derinliği, düzensiz aşınma ve yanaklardaki hasarlar açısından kontrol edilmeli, lastiklerin fren sistemlerine doğrudan etkisi de göz önünde bulundurularak aşınmış veya hasarlı lastikler yenilenmelidir.

Motor yağı ve yağ filtresi: Yağ ve yağ filtresini, aracın kullanma kılavuzunda belirtilen aralıklarla ve birlikte değiştirmek, motorun sorunsuz çalışmasını sağlar. Motor yağını değiştirmeme, motor performansının düşmesine, yakıt tüketiminin artmasına ve yüksek maliyetlere yol açacak ciddi motor hasarlarına neden olabilir.

Aracın sıvıları ve yağları: Yağ ve yağ filtresi değiştirilirken, diğer akışkanların da kontrol edilmesi gerekir. Fren sıvısı, şanzıman yağı, motor soğutma sıvısı, varsa aracın hidrolik direksiyon sıvısı, silecek suyu kontrol edilmelidir. Sıvı seviyeleri düşükse tamamlanmalıdır. Ömürlerini tamamlamış sıvıların ve yağların aracın kullanma kılavuzunda belirtilen özellikteki sıvılar – yağlarla değiştirildiğinden emin olunması gerekir. Aracın fren sisteminin, motor soğutma sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin kapalı devre olduğu unutulmamalı, bu nedenle düşük sıvı seviyeleri, söz konusu sistemdeki sızıntı – kaçaktan kaynaklanabilir.

Silecek lastikleri: Kış koşullarında yıpranmış, yırtılmış veya üzerinde yarıklar oluşmuş silecek lastikleri, baharın sık karşılaşılan sağanaklarında kötü bir silme performansı sergiler. Sürüş güvenliği için silecek lastikleri yenilenmelidir.

Akü: Soğuk hava koşulları akünün zorlanmasına neden olur. Bu nedenle akü performansı kontrol ettirilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir. Ayrıca, akünün yerine uygun şekilde monte edildiğinden ve akü bağlantıların doğru sıkılıkta olduğundan ve akü kutup başlarının korozyona uğramadığından emin olmak gerekir. Akülerin sürüş emniyeti açısından maksimum 5 yıl kullanılması önerilir.

Farlar ve diğer aydınlatma ampulleri: Tek sinyal lambasının bile çalışmıyor olması sürüş güvenliğini tehlikeye sokar. Bu nedenle güvenlik donanımları olan farlar ve diğer tüm dış ve iç aydınlatma sistemleri kontrol edilmelidir.

Triger kayışı, V kayışı ve hortumlar: Düşük sıcaklıklar kauçuğu sertleştirebilir veya hasarlanmasına neden olabilir. Kış sonrası, kauçuk - plastik malzemeden üretilmiş hortumların sertliği, üzerlerinde çatlaklar oluşup oluşmadığı, herhangi bir sızıntı olmadığı kontrol edilmelidir. Aynı şekilde motor kayışlarının gevşeklik, çatlak, yıpranma kontrolü ve gerekiyorsa değişimi hem sürüş güvenliğini sağlamak hem de değiştirilmediği takdirde ortaya çıkacak yüksek maliyetli onarımları engellemek için gereklidir.

Filtreler: Aracın uzun ömürlü kullanımı için motor hava filtresi, kabin hava (polen) filtresi ve yakıt filtresi hasar veya tıkanma açısından kontrol edilmeli ve periyodik olarak değiştirilmelidir.