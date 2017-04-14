Aracını kurtarmaya çalışırken sele kapılıp öldü

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereden geçmeye çalışırken sele kapılan otomobilin sürücüsünün cesedi bulundu.
Dilimli Mahallesi Ocaklı Sokağı'nda dün gece başlayan sağanağın ardından oluşan sel, derenin taşmasına neden oldu.
Mehmet Yüksekbaş, otomobiliyle dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Aracını akıntıdan kurtarmaya çalışan Yüksekbaş bu sırada boğuldu.
AFAD ekiplerinin 6 saatlik çalışmasının ardından ulaşılan Yüksekbaş'ın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.